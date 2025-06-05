Эвакуация была принудительной. Тем, кто не хотел выезжать, угрожали полицией и штрафами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Stadt Köln, Deutsche Welle и BBC.

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Что известно об инциденте

2 июня в центральном районе Кельна обнаружили три американские бомбы времен Второй мировой войны с ударными детонаторами. То есть те, которые срабатывают при контакте с твердой поверхностью.

Боеприпасы могли не взорваться сразу из-за слишком мягкой поверхности или плохого угла падения. Но это могло бы произойти в любой момент.

Их решили обезвредить на месте 4 июня, поэтому власти эвакуировали всех в пределах одного километра от места находки.

В Кельне часто находят боеприпасы Второй мировой, потому что этот город был одним из главных целей воздушных атак союзников.

Однако на этот раз – это была самая масштабная эвакуация за время мирной жизни Кельна. Необходимо было вывезти 20 500 жителей. Также много поездов перевели на другие маршруты.

Местная администрация предупреждала горожан: "если вы откажетесь, мы выведем вас из дома – при необходимости и силой, вместе с полицией".

В Кельне состоялась масштабная эвакуация / Thomas Banneyer, dpa

Для тех, кому негде было находиться во время эвакуации, организовали два центра приема.

Где проводили эвакуацию

Территория эвакуации охватила почти всю центральную часть города, в частности:

железнодорожную станцию в районе Дойц,

58 гостиниц,

9 школ,

3 моста через Рейн,

филармонию,

ратушу.

Кстати, в день обезвреживания бомб в ратуше должны были пожениться 15 пар, однако их церемонии пришлось перенести в другие районы города.

4 июня в 19:19 саперы успешно обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому город вернулся к привычной жизни.

К слову, в воскресенье 1 июня в Польше сгорел автобус, который ехал во Львов. Все пассажиры и водители – украинцы. К счастью, никто не пострадал.