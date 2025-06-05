Когда пожар вспыхнул, на корабле находились 22 члена экипажа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Car Expert.

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Что известно об инциденте

Грузовое судно Morning Midas направлялось из Китая в Мексику. На борт было загружено 3 048 автомобилей, 751 из которых – электрифицированы: 70 электрокаров и 681 гибрид.

После полуночи 3 июня на одной из палуб корабля заметили дым. Сначала члены экипажа пытались потушить возгорание самостоятельно, но огонь очень быстро распространялся.

Капитану корабля пришлось подать сигнал бедствия. Все 22 члена экипажа эвакуировались в океан на спасательной лодке. К счастью, мимо проходил сухогруз, который подобрал их к себе на борт.



Эвакуированный экипаж подобрал сухогруз / Car Expert

Корабль с автомобилями остался лежать в 480 километрах от Алеутских островов. Когда береговая охрана США прибыла на место происшествия, то огонь был настолько сильным, что его уже решили не тушить.



Morning Midas горит посреди океана / Car Expert

Причина пожара

Владельцем судна является британская компания Zodiac Maritime. Она сообщила, что пожар начался с отсека, где перевозили электрокары. Вероятнее всего, сначала загорелась батарея одного из авто, после чего огонь распространился на соседние электромобили.

Издание уточняет, что пожары электромобилей тушить очень сложно, потому что во время горения литиевых батарей происходит реакция с выделением большого количества кислорода, что усиливает пожар и увеличивает температуру очага. Поэтому для того, чтобы на самом деле остановить огонь, нужно очень много воды.

Тем временем на Канарских островах Испании пожарные бригады находятся в состоянии повышенной готовности. Власти объявили о повышенном риске лесных пожаров.