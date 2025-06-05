Евакуація була примусовою. Тим, хто не хотів виїжджати, погрожували поліцією та штрафами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Stadt Köln, Deutsche Welle та BBC.

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Що відомо про інцидент

2 червня в центральному районі Кельну виявили три американські бомби часів Другої світової війни з ударними детонаторами. Тобто ті, які спрацьовують при контакті з твердою поверхнею.

Боєприпаси могли не вибухнути одразу через занадто м'яку поверхню або поганий кут падіння. Але це могло б відбутися в будь-який момент.

Їх вирішили знешкодити на місці 4 червня, тож влада евакуювала усіх в межах одного кілометра від місця знахідки.

У Кельні часто знаходять боєприпаси Другої світової, тому що це місто було одним з головних цілей повітряних атак союзників.

Проте цього разу – це була наймасштабніша евакуація за час мирного життя Кельну. Необхідно було вивезти 20 500 жителів. Також багато потягів перевели на інші маршрути.

Місцева адміністрація попереджала містян: "якщо ви відмовитеся, ми виведемо вас із дому – за потреби й силою, разом із поліцією".

У Кельні відбулась масштабна евакуація / Thomas Banneyer, dpa

Для тих, кому не було де перебувати під час евакуації, організували два центри прийому.

Де проводили евакуацію

Територія евакуації охопила майже всю центральну частину міста, зокрема:

залізничну станцію в районі Дойц,

58 готелів,

9 шкіл,

3 мости через Рейн,

філармонію,

ратушу.

До речі, в день знешкодження бомб у ратуші мали одружитися 15 пар, проте їхні церемонії довелося перенести в інші райони міста.

4 червня о 19:19 сапери успішно знешкодили нерозірвані боєприпаси, тож місто повернулося до звичного життя.

До слова, у неділю 1 червня у Польщі згорів автобус, який їхав до Льова. Усі пасажири та водії – українці. На щастя, ніхто не постраждав.