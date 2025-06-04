Инцидент произошел в воскресенье, 1 июня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Что известно об инциденте

1 июня в 16:39 спасатели получили сообщение о возгорании автобуса возле села Слугоцин Великопольского воеводства.

Международный автобус направлялся на пересечение границы по маршруту Колобжег – Львов. На момент пожара в нем находились 22 пассажира и еще двое водителей, и все они – украинцы.

К счастью, все люди успели выйти из автобуса вовремя еще до прибытия пожарных. Поэтому пострадавших в результате этого происшествия нет.

Дежурный Великопольской государственной пожарной службы сообщил, что огонь тушили аж 9 бригад спасателей. Несмотря на это, автобус выгорел дотла.

На кадрах можно увидеть, что от транспортного средства осталась только основа.



В Польше загорелся автобус с пассажирами / inPoland

Правоохранители сообщили, что, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Перевозчик предоставил новый автобус, который забрал с места происшествия всех пассажиров. Поэтому украинцы смогли продолжить поездку.