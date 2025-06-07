Згідно з аналізом AirAdvisor, до середини червня цього року обсяг щоденних авіаперевезень перевищить 36 000. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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На які дні краще не брати квитки

Передусім експерти радять уникати п'ятниць, тому що люди найчастіше хочуть поїхати кудись на вихідні.

Також дуже поганий день для вильоту – понеділок. Річ у тім, що ранкові розклади понеділків побудовані з урахуванням великої кількості ділових поїздок на короткі відстані.

Зазвичай графіки на перший день тижня дуже щільні, і якщо якийсь рейс затримується, то це тягне за собою затримки інших.

Також експерти назвали 2 дати, коли не варто летіти цього літа:

21 червня – у Європі починається перша хвиля шкільних канікул, тому рейси можуть бути перенавантажені. Цього дня існує високий ризик затримок, стикувань літаків (дозаправок у повітрі) та скасувань рейсів.

– у Європі починається перша хвиля шкільних канікул, тому рейси можуть бути перенавантажені. Цього дня існує високий ризик затримок, стикувань літаків (дозаправок у повітрі) та скасувань рейсів. 28 червня – саме у цей день починається піковий літній сезон. Це останні вихідні перед липнем, тож дуже багато людей беруть відпустки. Злітно-посадкові смуги та аеропорти в піковий період точно будуть перевантажені, але перший день – завжди найважчий.

Але є і вдалі дні для польотів – це вівторок та середа. У ці дні тижня літають найменше людей, тож затримки чи скасування виникають рідко.

До слова, раніше ми писали про те, що під час пікового сезону цього літа лоукостер Ryanair підніме ціни на авіаквитки.