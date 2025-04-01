Є багато причин для зростання, і війна в Україні – одна з них. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального директора Ryanair Майкла О'Лірі для The Independent.

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У Ryanair попередили про зростання цін на квитки

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про підвищення цін на авіаквитки влітку 2025 року. Такий прогноз пов'язаний з очікуваним збільшенням попиту, а також потенційними геополітичними ризиками, які можуть вплинути на ціноутворення.

Наразі ми активно бронюємо квитки. Тарифи трохи вищі, ніж торік, але поки заброньовано тільки близько 40% пропускної спроможності, я думаю, що вона все ще нестабільна,

– розповів О'Лірі.

Ситуація на ринку продовжує демонструвати нестабільність, значною мірою через потенційні геополітичні ризики. Основні фактори, що впливають на можливі зміни тарифів, включають:

можливе загострення війни в Україні;

політичну ситуацію в США, зокрема можливі дії Дональда Трампа після президентських виборів;

ризик терактів у великих містах Європи;

нестабільність у світовій економіці.

У разі, якщо потенційні потрясіння будуть відвернені, очікується поступове зростання тарифів на авіаквитки, залишаючись в межах прогнозованого діапазону.



Ryanair прогнозує зростання цін на авіаквитки влітку 2025 року / Фото Pexels

Ryanair продовжує розширювати свій бізнес

Сміливим кроком на тлі поточних викликів в авіаційному секторі є те, що Ryanair продовжує реалізацію своїх амбітних планів розширення.

Генеральний директор Майкл О'Лірі оголосив, що авіакомпанія не задовольняється поточним річним обсягом перевезень у 200 мільйонів пасажирів і має на меті збільшити його до 300 мільйонів до 2034 року.

Для досягнення цієї мети Ryanair має намір придбати 336 нових літаків від Boeing і планує значно розширити свою маршрутну мережу.

До слова: Wizz Air оголосив 7 нових маршрутів з Вроцлава.