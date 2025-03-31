Наприклад, вас можуть без причини попросити зняти взуття. Зокрема, такою історією поділився турист Роберт Джекман, пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Правила перевірки в аеропортах непостійні

На початку 2025 року Роберт зіткнувся з плутаниною під час перевірки на безпеку. Спочатку йому повідомили, що він може залишити свій ноутбук і рідини в сумці, попри знаки, які вказували на протилежне. Однак, лише через 3 тижні він виявив, що попередні правила все ще діють, вимагаючи, щоб пасажири клали свої рідини та ноутбуки в окремі лотки для перевірки.

І це далеко не єдина дивина в системі безпеки аеропортів. Якщо ви часто літаєте, то напевно помічали, що вимоги щодо розміщення речей в окремих лотках (куртки, сумки, взуття) постійно змінюються, як і одвічне питання про необхідність знімати взуття,

– зазначив він.

США встановили суворі правила безпеки, які регулюють всі рейси, що в'їжджають на їхню територію. Ці правила передбачають перевірку пасажирів та їхнього багажу перед посадкою на борт літака.

Чому так відбувається?

Попри встановлення загальних правил, аеропорти по всьому світу демонструють значні відмінності у своїх стандартах роботи. У Сполучених Штатах окремі аеропорти мають право на власний розсуд обирати, яким чином будуть дотримуватися запропонованих рекомендацій, включаючи технології, що застосовуються для забезпечення безпеки.



Правила перевірки в аеропортах постійно змінюються / Фото Pixabay

Для перевірки пасажирів більшість аеропортів використовують сканери для повного огляду тіла, які мають технологію міліметрових хвиль для виявлення сторонніх предметів. У поєднанні з цими сучасними сканерами, ручний огляд залишається важливим компонентом процесу перевірки, особливо при визначенні того, чи є предмет у кишені мандрівника безпечною пилкою для нігтів або потенційно небезпечною саморобною зброєю.

Одним з найскладніших аспектів перевірки на безпеку в аеропортах є оцінка вмісту взуття. Ця складність призвела до того, що в деяких європейських країнах мандрівники змушені роззуватися для рентгенівського огляду.

А раніше ми розповідали про те як обрати зручне місце в літаку.