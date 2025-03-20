Стюардеса зауважила, що вибір комфортного місця в літаку може змінити ваш досвід перельоту. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @zinachka_cabin_crew.

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Як обрати зручне місце в салоні

Якщо мрієте про спокійний сон, то краще обирати місця в передній частині салону – вони зазвичай тихіші, адже далеко від двигунів.

Якщо ви подорожуєте з кимось, то найзручніше обрати місце біля проходу, щоб мати легший доступ до туалету та можливість вставати без зайвих незручностей

А тим, хто дуже боїться турбулентності, найкраще сидіти біля крила – це найстабільніша частина літака.

А якщо хочете насолодитися краєвидами, то найкраще місце, звичайно, біля вікна,

– сказала дівчина.

Як обрати найкомфортніше місце в літаку: дивіться відео

До слова, деякі місця у літаках більш просторі, що є запорукою комфортнішого перельоту. І є спосіб, який дозволяє визначити такі сидіння ще до купівлі квитка та отримати більше місця для ніг в літаку.