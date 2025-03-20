Стюардесса заметила, что выбор комфортного места в самолете может изменить ваш опыт перелета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @zinachka_cabin_crew.

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Как выбрать удобное место в салоне

Если мечтаете о спокойном сне, то лучше выбирать места в передней части салона – они обычно тише, ведь далеко от двигателей.

Если вы путешествуете с кем-то, то удобнее выбрать место у прохода, чтобы иметь легкий доступ к туалету и возможность вставать без лишних неудобств

А тем, кто очень боится турбулентности, лучше всего сидеть у крыла – это самая стабильная часть самолета.

А если хотите насладиться видами, то лучшее место, конечно, возле окна,

– сказала девушка.

Как выбрать самое комфортное место в самолете: смотрите видео

К слову, некоторые места в самолетах более просторные, что является залогом комфортного перелета. И есть способ, который позволяет определить такие сиденья еще до покупки билета и получить больше места для ног в самолете.