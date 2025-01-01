Щоб отримати трохи більше місця для ніг у літаку, треба знати про один лайфхак. Про що мовиться розповідає 24 Канал з посиланням на видання Турист.

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Як отримати більше місця для ніг в літаку

Несподіваним відкриттям стало те, що деякі авіалінії мають асиметричне розташування сидінь. Пасажири, які займають місця в правій частині літака, а саме місця D, E і F, можуть мати більше простору для ніг, ніж пасажири, які сидять зліва, на місцях A, B і C.

Дослідження, проведене групою споживачів Which, показало, що кілька авіакомпаній, включаючи Ryanair та easyJet, ліквідують передні відсіки для зберігання речей, щоб розмістити додаткові ряди сидінь.

Ця зміна призвела до нерівномірного розподілу простору для ніг у салоні: пасажири з правого боку мають на 1,2 – 2,5 сантиметри більше простору для ніг, ніж пасажири з лівого боку.

Як це перевірити?

Дізнайтесь тип літака. Введіть дату вильоту та маршрут у Google Flights, щоб визначити модель літака. Перегляньте план салону. Використовуйте сайт AeroLopa, де є схеми розташування сидінь із деталями простору для ніг.

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