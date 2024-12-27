Так, лоукостер у новому році почне літати з Варшави в Пізу. Деталі інших напрямків розповідає 24 Канал з посиланням на warszawa.naszemiasto.

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Wizz Air додає до графіка деякі польоти з Варшави

З 1 квітня розпочнуться рейси до Пізи, які виконуватимуться тричі на тиждень щовівторка, четверга та суботи. А недільні рейси авіакомпанія планує запровадити з 1 травня 2025 року.

Також відомо, що у новому році Wizz Air підвищить частоту польотів на 15 чинних маршрутах із Варшави:

Париж-Орлі (Франція) – з 5 до 7 рейсів на тиждень.

– з 5 до 7 рейсів на тиждень. Катанія (Сицилія) – з 3 до 4 рейсів на тиждень.

– з 3 до 4 рейсів на тиждень. Неаполь (Італія) – з 3 до 7 рейсів на тиждень.

– з 3 до 7 рейсів на тиждень. Мальта – з 3 до 7 рейсів на тиждень.

Через розширення мережі маршрутів з Варшави Wizz Air тепер пропонує мандрівникам доступ до 59 пунктів призначення у 26 країнах світу.

Wizz Air повернув проїзний з безлімітними польотами

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відновила дію свого безлімітного польотного абонемента. Хоча ціна на нього значно зросла – на 100 євро.

Проїзний дозволяє мандрівникам бронювати необмежену кількість квитків на міжнародні рейси лоукостерів за фіксованою ціною всього 9,99 євро за рейс.

Цей пакет послуг, який дозволяє пасажирам перевозити лише невелику ручну поклажу. Допустимі розміри такого багажу обмежені до 40x30x20 сантиметрів, а максимальна вага – 10 кілограмів. Пасажири, які бажають взяти з собою додаткові речі або обрати певне місце в літаку, сплачуватимуть стандартні збори відповідно до цінової політики Wizz Air.