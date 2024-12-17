Українці отримають доступ до нових рейсів з аеропортів Кишинева та Крайова. Деталі напрямків повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт авіакомпанії.
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Wizz Air запускає 7 рейсів з Молдови та Румунії
Зокрема, з липня 2025 року з аеропорту Кишинева її літаки літатимуть ще в три міста:
- Барселона (Іспанія).
- Ларнака (Кіпр).
- Вроцлав (Польща).
Крім цього, зі столиці Молдови Wizz Air вже літає за такими напрямками, як:
- Абу-Дабі (ОАЕ),
- Брюссель (Бельгія),
- Будапешт (Угорщина),
- Бухарест (Румунія),
- Відень (Австрія),
- Лондон (Велика Британія),
- Париж (Франція),
- Варшава та Катовіце (обидва – Польща),
- Берлін, Дортмунд, Меммінген і Нюрнберг (усі чотири – Німеччина),
- Болонья, Венеція, Верона, Мілан та Рим (усі п'ять – Італія).
Також з червня 2025 року лоукостер запускає 4 рейси з румунського міста Крайова:
- Барі (Італія).
- Мадрид (Іспанія).
- Меммінген (Німеччина).
- Дортмунд (Німеччина).
Крім того, Wizz Air також літає з таких аеропортів Румунії, як: Бакеу, Брашов, Бухарест, Клуж-Напока, Констанца, Сату-Маре, Сібіу, Сучава, Тиргу-Муреш, Тімішоара і Ясси.