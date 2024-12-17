Українці отримають доступ до нових рейсів з аеропортів Кишинева та Крайова. Деталі напрямків повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт авіакомпанії.

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Wizz Air запускає 7 рейсів з Молдови та Румунії

Зокрема, з липня 2025 року з аеропорту Кишинева її літаки літатимуть ще в три міста:

  1. Барселона (Іспанія).
  2. Ларнака (Кіпр).
  3. Вроцлав (Польща).

Крім цього, зі столиці Молдови Wizz Air вже літає за такими напрямками, як:

  • Абу-Дабі (ОАЕ),
  • Брюссель (Бельгія),
  • Будапешт (Угорщина),
  • Бухарест (Румунія),
  • Відень (Австрія),
  • Лондон (Велика Британія),
  • Париж (Франція),
  • Варшава та Катовіце (обидва – Польща),
  • Берлін, Дортмунд, Меммінген і Нюрнберг (усі чотири – Німеччина),
  • Болонья, Венеція, Верона, Мілан та Рим (усі п'ять – Італія).

Також з червня 2025 року лоукостер запускає 4 рейси з румунського міста Крайова:

  • Барі (Італія).
  • Мадрид (Іспанія).
  • Меммінген (Німеччина).
  • Дортмунд (Німеччина).

Крім того, Wizz Air також літає з таких аеропортів Румунії, як: Бакеу, Брашов, Бухарест, Клуж-Напока, Констанца, Сату-Маре, Сібіу, Сучава, Тиргу-Муреш, Тімішоара і Ясси.