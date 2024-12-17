Українці отримають доступ до нових рейсів з аеропортів Кишинева та Крайова. Деталі напрямків повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт авіакомпанії.

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Wizz Air запускає 7 рейсів з Молдови та Румунії

Зокрема, з липня 2025 року з аеропорту Кишинева її літаки літатимуть ще в три міста:

Барселона (Іспанія). Ларнака (Кіпр). Вроцлав (Польща).

Крім цього, зі столиці Молдови Wizz Air вже літає за такими напрямками, як:

Абу-Дабі (ОАЕ),

Брюссель (Бельгія),

Будапешт (Угорщина),

Бухарест (Румунія),

Відень (Австрія),

Лондон (Велика Британія),

Париж (Франція),

Варшава та Катовіце (обидва – Польща),

Берлін, Дортмунд, Меммінген і Нюрнберг (усі чотири – Німеччина),

Болонья, Венеція, Верона, Мілан та Рим (усі п'ять – Італія).

Також з червня 2025 року лоукостер запускає 4 рейси з румунського міста Крайова:

Барі (Італія).

Мадрид (Іспанія).

Меммінген (Німеччина).

Дортмунд (Німеччина).

Крім того, Wizz Air також літає з таких аеропортів Румунії, як: Бакеу, Брашов, Бухарест, Клуж-Напока, Констанца, Сату-Маре, Сібіу, Сучава, Тиргу-Муреш, Тімішоара і Ясси.