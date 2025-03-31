Например, вас могут без причины попросить снять обувь. В частности, такой историей поделился турист Роберт Джекман, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Правила проверки в аэропортах непостоянны

В начале 2025 года Роберт столкнулся с путаницей во время проверки на безопасность. Сначала ему сообщили, что он может оставить свой ноутбук и жидкости в сумке, несмотря на знаки, которые указывали на обратное. Однако, только через 3 недели он обнаружил, что предыдущие правила все еще действуют, требуя, чтобы пассажиры клали свои жидкости и ноутбуки в отдельные лотки для проверки.

И это далеко не единственная странность в системе безопасности аэропортов. Если вы часто летаете, то наверняка замечали, что требования по размещению вещей в отдельных лотках (куртки, сумки, обувь) постоянно меняются, как и извечный вопрос о необходимости снимать обувь,

– отметил он.

США установили строгие правила безопасности, которые регулируют все рейсы, въезжающих на их территорию. Эти правила предусматривают проверку пассажиров и их багажа перед посадкой на борт самолета.

Почему так происходит?

Несмотря на установление общих правил, аэропорты по всему миру демонстрируют значительные различия в своих стандартах работы. В Соединенных Штатах отдельные аэропорты имеют право по своему усмотрению выбирать, каким образом будут придерживаться предложенных рекомендаций, включая технологии, применяемых для обеспечения безопасности.



Правила проверки в аэропортах постоянно меняются / Фото Pixabay

Для проверки пассажиров большинство аэропортов используют сканеры для полного осмотра тела, которые имеют технологию миллиметровых волн для выявления посторонних предметов. В сочетании с этими современными сканерами, ручной досмотр остается важным компонентом процесса проверки, особенно при определении того, является ли предмет в кармане путешественника безопасной пилкой для ногтей или потенциально опасным самодельным оружием.

Одним из самых сложных аспектов проверки на безопасность в аэропортах является оценка содержимого обуви. Эта сложность привела к тому, что в некоторых европейских странах путешественники вынуждены разуваться для рентгеновского досмотра.

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