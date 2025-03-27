Горничная поделилась своим опытом и предупредила, каких предметов лучше избегать во время следующего визита в отель. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The List.

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Каких вещей в отеле не стоит трогать

Кофеварки и посуда

Горничная отеля выразила беспокойство относительно чистоты кофемашин и стеклянной посуды в гостиничных номерах, заявив, что никогда не пользуется этими предметами сама. По ее словам, много горничных просто протирают эти приборы тряпкой, вместо того, чтобы заменять их после пребывания каждого гостя.

Вместо этого советует гостям приносить собственную посуду для обеспечения чистоты. Тем, кто решил воспользоваться кофеваркой в номере, рекомендует тщательно осмотреть ее перед использованием.

Ведра для льда

Следующий предмет, который горничная настоятельно не советует использовать, – это ведра для льда. Их часто используют для домашних животных или просто как дополнительную емкость для питья, что может привести к неприятным последствиям.

Покрывала на кровати

Когда горничная заходит в номер – сразу же снимает покрывало. Поскольку постельные покрывала, как правило, меняются нечасто, обычно только раз в год или при наличии заметных пятен.

Покрывала часто служат местом для накопления микробов и грязи, поскольку не подвергаются регулярной стирке,

– говорит она.

Чтобы минимизировать контакт, рекомендует как можно быстрее снять покрывало и попросить чистое одеяло.

Пульт дистанционного управления

В недавней дискуссии в TikTok пользователь осветил общее беспокойство относительно чистоты удобств в гостиничных номерах, в частности пульта дистанционного управления. Комментатор рассказал, что их мать имеет уникальный подход к гигиене: она берет с собой полиэтиленовый пакет, которым накрывает пульт дистанционного управления, чтобы не прикасаться к нему голыми руками.



Горничная советует не касаться пультов в отеле / Фото Unsplash

Хотя пульты дистанционного управления могут выглядеть чистыми, их часто только протирают.

Душевые принадлежности

Эти широко используемые средства, часто в удобной упаковке, могут стать рассадником бактерий, если ими пользуется много гостей без надлежащей замены. Горничная отеля рассказала, что такие туалетные принадлежности не всегда пополняются после каждого посетителя, особенно в небольших заведениях, что увеличивает риск загрязнения.

Для обеспечения личной безопасности и гигиены рекомендует брать с собой собственные туалетные принадлежности.

Персональные вещи предыдущих гостей

Некоторые предметы, непреднамеренно оставленные предыдущими гостями, могут оставаться в гостиничных номерах, если персонал не обнаруживает и не убирает их. Они могут варьироваться от личной одежды и косметики до использованных туалетных средств. Их лучше не трогать, а сообщить администрации.

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