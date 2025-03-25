И, да, эти заявления действительно не безосновательны. В частности, есть по меньшей мере 10 популярных туристических направлений, где пить воду из-под крана опасно, пишет 24 Канал со ссылкой на Travel Off Path.
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Где не стоит пить воду из-под крана
- Мексика
Пока путешественники наслаждаются богатой культурой руин майя и смакуют блюда местной кухни, в частности вкусные тако, представители здравоохранения напоминают о потенциальной опасности местной воды. Несмотря на удобства роскошных курортов, эксперты советуют посетителям воздержаться от потребления водопроводной воды.
Важно отметить, что многие рестораны и отели могут подавать водопроводную воду вместо бутилированной. С такой же осторожностью следует относиться и ко льду, подаваемому в напитках.
- Доминиканская Республика
- Египет
Государственный департамент США совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустил рекомендацию, в которой советует путешественникам употреблять только бутилированную воду, чтобы предотвратить потенциальные серьезные желудочно-кишечные заболевания.
- Индия
Индия известна своими яркими цветами, звуками и вкусами, но эксперты в области здравоохранения предупреждают, что местные источники воды, как и уличная еда, могут представлять серьезный риск инфицирования.
Бактериальное загрязнение остается распространенной проблемой по всей стране. Путешественникам и местным жителям советуют отдавать предпочтение кипяченой или бутилированной воде.
В Индии путешественникам не советуют пить воду из-под крана / Фото Unsplash
- Колумбия (сельские районы)
- Сальвадор
- Филиппины
- Таиланд
Таиланд заслужил репутацию бюджетного рая для путешественников, которые ищут приключений и отдыха. Однако рекомендуется быть осторожными, когда дело доходит до употребления местной воды. Лучше пить из бутылок.
- Индонезия
Индонезия, известна своей сетью островов, является популярным направлением для путешественников. Однако посетителей предостерегают относительно качества местной воды. Госдепартамент США выпустил предупреждение, в котором не рекомендует пить водопроводную воду во время пребывания в стране.
- Эквадор
Эксперты рекомендуют путешественникам отдавать предпочтение бутилированной воде даже в отелях и ресторанах. Также стоит с осторожностью относиться ко льду.
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