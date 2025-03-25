І, так, ці заяви дійсно не безпідставні. Зокрема, є щонайменше 10 популярних туристичних напрямків, де пити воду з-під крана небезпечно, пише 24 Канал з посиланням на Travel Off Path.

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Де не варто пити воду з-під крана

Мексика

Поки мандрівники насолоджуються багатою культурою руїн майя та смакують страви місцевої кухні, зокрема смачні тако, представники охорони здоров'я нагадують про потенційну небезпеку місцевої води. Попри зручності розкішних курортів, експерти радять відвідувачам утриматися від споживання водопровідної води.

Важливо відзначити, що багато ресторанів і готелів можуть подавати водопровідну воду замість бутельованої. З такою ж обережністю слід ставитися і до льоду, що подається в напоях.

Домініканська Республіка

Єгипет

Державний департамент США спільно з Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC) випустив рекомендацію, в якій радить мандрівникам вживати тільки пляшкову воду, щоб запобігти потенційним серйозним шлунково-кишковим захворюванням.

Індія

Індія відома своїми яскравими кольорами, звуками та смаками, але експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що місцеві джерела води, як і вулична їжа, можуть становити серйозний ризик інфікування.

Бактеріальне забруднення залишається поширеною проблемою по всій країні. Мандрівникам і місцевим жителям радять віддавати перевагу кип'яченій або бутельованій воді.



В Індії мандрівникам не радять пити воду з-під крана / Фото Unsplash

Колумбія (сільські райони)

Сальвадор

Філіппіни

Таїланд

Таїланд заслужив репутацію бюджетного раю для мандрівників, які шукають пригод і відпочинку. Однак рекомендується бути обережними, коли справа доходить до вживання місцевої води. Краще пити з пляшок.

Індонезія

Індонезія, відома своєю мережею островів, є популярним напрямком для мандрівників. Однак відвідувачів застерігають щодо якості місцевої води. Держдепартамент США випустив попередження, в якому не рекомендує пити водопровідну воду під час перебування в країні.

Еквадор

Експерти рекомендують мандрівникам віддавати перевагу бутельованій воді навіть в готелях і ресторанах. Також варто з обережністю ставитися до льоду.

Бувають різні ситуації в подорожах, й інколи повертатися в певні міста не хочеться – 2 таких назвала мандрівниця.