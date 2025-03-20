Мандрівниця назвала чотири міста Європи, куди вона хотіла б поїхати ще раз, а також два міста, куди їй більше не хочеться повертатися. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Які міста найменше сподобались туристці

Жінка побувала у містах таких країн, як Франція, Португалія, Ісландія, Хорватія, Швеція і Чехія. За словами Джени, її розчарували французький Марсель і шведський Стокгольм.

Хоча Франція сповнена краси і культури, мій візит до Марселя здався мені трохи тьмяним. Архітектура міста, безсумнівно, приголомшлива, але Марселю, видно, не вистачає чогось, що робило б його по-справжньому особливим,

– сказала вона.



Марсель / Pexels

Джена заявила, що наступного разу вона віддала б перевагу сусіднім французьким місцям, таким як Екс-ан-Прованс або Ніцца.

А ось шведська столиця Стокгольм просто не виправдала очікувань, які на нього поклала туристка.

Місто, безсумнівно, красиве, з його водними шляхами та історичними будівлями, але йому не вистачало тієї іскри, на яку я сподівалася. Після відвідин кількох інших міст Північної Європи Стокгольм здався мені трохи одноманітним,

– сказала дівчина.

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Стокгольм / Pexels

Водночас Джена залишилася в захваті від португальського міста Фару, ісландської столиці Рейк'явік, хорватського острова Хвар і чеської столиці Праги.

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