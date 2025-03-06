Українка Анна, яка проживає у Кракові, розповіла про 5 цікавих локацій у Польщі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на @annkutueva.

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2 з цих локацій розташовані у польських Татрах. Це справді неймовірне місце у будь-яку пору року, а особливо весною.

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