Украинка Анна, которая проживает в Кракове, рассказала о 5 интересных локаций в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @annkutueva.

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2 из этих локаций расположены в польских Татрах. Это действительно невероятное место в любое время года, а особенно весной.

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