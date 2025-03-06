Украинка Анна, которая проживает в Кракове, рассказала о 5 интересных локаций в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @annkutueva.

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2 из этих локаций расположены в польских Татрах. Это действительно невероятное место в любое время года, а особенно весной.

Куда можно поехать в Польше весной: смотрите видео

Куда поехать весной в Польше

  1. Хохловская долина. Нетрудный маршрут в Татрах с невероятными пейзажами. Особенно в апреле, когда цветут крокусы.
  2. "Tulipanowa Polanka". Это поле с разнообразными тюльпанами. За цену входа (20 злотых) можно срезать себе букет.
  3. Полуостров Гель. Море, песчаные пляжи и рыбные рестораны. Вдоль всей косы есть велодорожка – можно взять в аренду велосипед и любоваться пейзажами.
  4. Сплав по Дунайцу. В Татрах можно попробовать сплав по реке Дунаец на плотах. Лучше всего ехать в мае, когда погода теплая, однако солнце не такое палящее.
  5. Парк Гродек. Это заброшенный карьер, где обустроили замечательный парк с бесплатным входом. Можно походить по тропинкам над водой и покормить рыбок.