Наразі туристи, зокрема й українці, можуть перебувати в країні без візи до двох місяців, але, ймовірно, цей термін буде скорочено з 60 до 30 днів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bangkok Post.

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Таїланд скоротить термін безвізу для туристів

У межах боротьби зі зловживаннями з боку мандрівників, які займаються нелегальним бізнесом, влада однієї з відомих країн Південно-Східної Азії оголосила про скорочення терміну безвізового перебування.

У липні 2024 року Таїланд оголосив, що власникам паспортів з 93 країн, включаючи Україну, буде дозволено в'їжджати в країну з туристичною метою на термін до 60 днів. Для цього не потрібно було оформляти візу.

Таїланд має намір скоротити термін безвізового перебування для туристів
Таїланд має намір скоротити термін безвізового перебування для туристів / Фото Unsplash

Але, Асоціація туристичних агентів Таїланду б'є на сполох через зростальну тенденцію до нелегального працевлаштування чи ведення бізнесу в країні. Тим часом Асоціація готелів Таїланду висловила припущення, що продовження безвізового періоду може сприяти зростанню кількості нелегальної оренди кондомініумів іноземними відвідувачами.

Повідомлялося про незаконну діяльність у кількох популярних туристичних напрямках Таїланду, включаючи:

  • Пхукет,
  • Чіангмай,
  • Паттайю,
  • Хуа Хін,
  • Самуї,
  • Бангкок.

Водночас влада Таїланду активізує зусилля, спрямовані на залучення більшого потоку туристів. Основна увага приділяється заохоченню туристів витрачати свої гроші в Таїланді, тим самим підтримуючи місцеві робочі місця та бізнес, а не витісняючи їх.

До слова, запуск системи ETIAS знову відкладено.