Тобто він не стане обов'язковим до 2027 року. Що треба знати про нові заяви запуску системи ETIAS розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews.

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ЄС знову відклав дату запуску ETIAS

Європейська система туристичної інформації та дозволів (ETIAS) вимагатиме від мандрівників з країн, які не є членами ЄС, включаючи Велику Британію, отримувати дозвіл на в'їзд до Шенгенської зони перед початком короткострокових візитів.

Цього року нарешті буде запущено нову систему в'їзду/виїзду (EES) для ЄС та Шенгенської зони. Для мандрівників з Великої Британії, США та інших країн, що не входять до Європейського Союзу, буде запроваджено цю систему реєстрації. Вона стосуватиметься виключно осіб, які звільнені від візових вимог для в'їзду в ЄС.

Інтеграція ETIAS фундаментально залежить від впровадження системи в'їзду/виїзду EES – без неї система авторизації в'їзду ETIAS працювати не може.

У поєднанні з цим є запровадження ETIAS – Європейської системи інформації та авторизації подорожей – як частини зусиль ЄС щодо покращення безпеки кордонів,

– йдеться у повідомленні.

Європейський Союз оголосив про відтермінування впровадження ETIAS для мандрівників з-поза меж ЄС. Спочатку планувалося, що впровадження стане обов'язковим у 2026 році, але тепер його перенесено на кінець цього року з перехідним пільговим періодом. Як результат, система не буде потрібна до 2027 року.

Що таке ETIAS

ETIAS вимагатиме від мандрівників з країн, що не є членами ЄС, які наразі можуть в'їжджати до ЄС без візи, отримувати спеціальний дозвіл на короткострокове перебування в межах Шенгенської зони. Зокрема, це нове правило вплине на громадян таких країн, як Україна, Велика Британія та США.

Нову систему буде запроваджено з перехідним періодом приблизно в 6 місяців, що дасть змогу впроваджувати її поступово. Реєстрація не буде обов'язковою одразу, а повний запуск очікується до 2027 року.

Мандрівники будуть повинні заповнити онлайн-заявку для отримання дозволу на в'їзд. Процес передбачає:

надання особистої інформації,

відповіді на низку запитань,

сплату збору в розмірі 7 євро.

Цей дозвіл буде безпосередньо пов'язаний з паспортом мандрівника і буде дійсним протягом 3 років або до закінчення терміну дії паспорта.

Від сплати збору звільняються неповнолітні та особи віком від 70 років і старше. Однак, обидві групи все одно зобов'язані заповнити необхідну форму.