То есть он не станет обязательным до 2027 года. Что надо знать о новых заявлениях запуска системы ETIAS рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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ЕС снова отложил дату запуска ETIAS

Европейская система туристической информации и разрешений (ETIAS) потребует от путешественников из стран, которые не являются членами ЕС, включая Великобританию, получать разрешение на въезд в Шенгенскую зону перед началом краткосрочных визитов.

В этом году наконец-то будет запущена новая система въезда/выезда (EES) для ЕС и Шенгенской зоны. Для путешественников из Великобритании, США и других стран, не входящих в Европейский Союз, будет введена эта система регистрации. Она будет касаться исключительно лиц, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС.

Интеграция ETIAS фундаментально зависит от внедрения системы въезда/выезда EES – без нее система авторизации въезда ETIAS работать не может.

В сочетании с этим является введение ETIAS – Европейской системы информации и авторизации путешествий – как части усилий ЕС по улучшению безопасности границ,

– говорится в сообщении.

Европейский Союз объявил об отсрочке внедрения ETIAS для путешественников из-за пределов ЕС. Сначала планировалось, что внедрение станет обязательным в 2026 году, но теперь он перенесен на конец этого года с переходным льготным периодом. Как результат, система не будет нужна до 2027 года.

Что такое ETIAS

ETIAS потребует от путешественников из стран, не являющихся членами ЕС, которые сейчас могут въезжать в ЕС без визы, получать специальное разрешение на краткосрочное пребывание в пределах Шенгенской зоны. В частности, это новое правило повлияет на граждан таких стран, как Украина, Великобритания и США.

Новая система будет введена с переходным периодом примерно в 6 месяцев, что позволит внедрять ее постепенно. Регистрация не будет обязательной сразу, а полный запуск ожидается до 2027 года.

Путешественники будут должны заполнить онлайн-заявку для получения разрешения на въезд. Процесс предусматривает:

предоставление личной информации,

ответы на ряд вопросов,

уплату сбора в размере 7 евро.

Это разрешение будет непосредственно связано с паспортом путешественника и будет действительным в течение 3 лет или до окончания срока действия паспорта.

От уплаты сбора освобождаются несовершеннолетние и лица в возрасте от 70 лет и старше. Однако, обе группы все равно обязаны заполнить необходимую форму.