Этот новый закон направлен на усиление мер безопасности и упорядочение информации о посетителях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The NY Times.

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США обяжут канадцев проходить регистрацию

В соответствии с существенным обновлением иммиграционных правил, иностранные граждане в возрасте от 14 лет, которые еще не зарегистрированы в органах власти США, должны будут зарегистрироваться и сдать отпечатки пальцев, если они намерены остаться в Соединенных Штатах на 30 дней или дольше.

Это новое требование основывается на действующем иммиграционном законодательстве. Однако важно отметить, что на практике граждане Канады, которые пересекали сухопутную границу США, ранее не подпадали под действие этого правила.

В первый день своего второго срока президент США Дональд Трамп дал понять, что практика изменится, издав указ, требующий от всех ранее незарегистрированных иностранных граждан соблюдать закон,

– говорится в сообщении.

В указе также говорится, что несоблюдение закона будет классифицироваться "как гражданский, так и уголовный приоритет".

Впоследствии Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила, что Министерство внутренней безопасности предоставит рекомендации иностранным гражданам, которые еще не выполнили требование о регистрации.

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