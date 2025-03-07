На этой неделе Совет министров юстиции и внутренних дел ЕС собрался в Брюсселе, где обнародовал последние статистические данные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Латвии.

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Европа начала активнее раздавать визы россиянам

По данным статистики, в прошлом году было выдано 565 069 шенгенских виз для россиян, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом.

При этом визовая статистика предыдущих лет демонстрирует другую картину относительно тенденций выдачи виз. В 2023 году общее количество выданных виз уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, но это уменьшение не было таким значительным, как ожидалось. В частности, было выдано 520 387 виз, что на 45 000 виз, или 8,6%, больше, чем ожидалось в 2024 году.

Страны-члены должны быть едиными в вопросе выдачи шенгенских виз... Россия создает угрозы, как в Шенгенской зоне, вблизи нее, так и на географически более отдаленных территориях,

– заявил Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

В 2024 году 90% виз, выданных гражданам России, были туристическими. Данные показывают, что лишь 5,7% от общего количества шенгенских виз, выданных в прошлом году, получили граждане России.

Какие страны выдают больше всего виз россиянам

Согласно последним данным, в 2023 году Италия, Испания и Франция стали странами-лидерами по выдаче виз гражданам России.

Италия выдала всего 134 000 виз;

выдала всего 134 000 виз; Испания – 96 800;

– 96 800; Франция – 99 500.

В то же время самые высокие показатели отказов в выдаче виз россиян в таких странах: