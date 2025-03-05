Попередні терміни – жовтень 2025 року, з поступовим впровадженням протягом шести місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews.
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У ЄС домовилися про поетапний запуск системи EES
Міністри внутрішніх справ у Брюсселі досягли домовленості, яка може призвести до початку роботи систему в'їзду/виїзду вже цієї осені. Однак, урядовці ще не встановили конкретну дату запуску.
У держав-членів тепер буде два варіанти:
- запустити нову систему відразу;
- запустити її в кілька етапів протягом шестимісячного перехідного періоду.
Через 6 місяців – наприкінці першого кварталу 2026 року – усі держави-члени ЄС мають розпочати збирати біометричні дані осіб, які перетинають їх кордон.
Поетапний підхід не був частиною початкового законопроєкту. Однак після інклюзивної зустрічі в листопаді ця альтернатива була запропонована як життєздатне рішення для виходу з тривалого глухого кута і, нарешті, введення в дію довгоочікуваної системи.
Жовтень – це наш горизонт,
– заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сімоняк.
Польща, яка наразі головує в Раді ЄС, має намір очолити переговори з Європейським парламентом щодо остаточної угоди про зміни. Урядовці очікують, що переговори пройдуть гладко.
Що таке система в'їзду/виїзду EES
EES – це комплексна реформа щодо модернізації перевірок паспортів. Його головна мета – модернізувати перевірки на зовнішніх кордонах ЄС і замінити традиційне фізичне проставлення печаток у паспортах.
Новий метод реєстрації застосовуватимуть для громадян країн, що не є членами ЄС, які відвідують Європейський Союз з метою туризму, відпустки або з діловими цілями, дозволяючи перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду.
Після того, як система запрацює, особи повинні будуть пред'явити свої паспорти, сфотографуватися і пройти сканування відбитків пальців в рамках процесу реєстрації.
Збір біометричних даних та обмін інформацією в режимі реального часу, спрямовані на розв'язання проблем прострочення короткострокових віз та шахрайства на кордоні.
Реформу ухвалять усі держави-члени ЄС, за винятком Кіпру та Ірландії, а також чотири країни-учасниці Шенгенської зони – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Паспорти на Кіпрі та в Ірландії, як і раніше, штампуватимуть вручну.