Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу (ДПСУ).
Чому припинили пропускати на кордоні 8 листопада?
Важливо, що не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках – і на виїзд з України, і на в'їзд.
Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється,
– написали в ДПСУ.
У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України розповіли про поточну ситуацію на пунктах пропуску.
На виїзд з України стоять:
- в пункті Угринів – 10 авто;
- Грушів – 10 авто;
- Шегині – 10 авто.
На в'їзд в Україну застрягли:
- на пункті Краківець – 40 авто;
- Шегині – 25 авто;
- Угринів – 10 авто.