Про це пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Які нові правила в'їзду в ЄС?

З 12 жовтня Європейський союз розпочинає впроваджувати нову біометричну систему контролю (EES).

"Громадянам та суб'єктам міжнародних перевезень варто звернути увагу на запланований початок функціонування нової цифрової Системи в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони", – зазначили у ДПСУ.

Вказується, що заплановано поетапний запуск функціонування системи вже з 12 жовтня у пунктах пропуску, зокрема і на кордоні з країнами-членами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Робота системи EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема й України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Важливо! Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Що варто знати про нові правила перетину кордону:

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.

Під час першого в'їзду до Шенгенської зони після запуску EES відбуватиметься розширена реєстрація біометричних даних – фото обличчя та чотири відбитки пальців.

Під час наступних перетинів кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією.

Інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в’їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

Якщо людина не надасть біометричні дані, то їй відмовлять у перетині кордону.

В Єврокомісії зазначають, що впровадження нової системи допоможе запобігти нелегальній міграції, шахрайству з документами та ідентифікацією осіб, ефективніше виявлятиме тих, хто перевищує термін перебування.

Зауважимо, що не всі пропускні пункти ЄС перейдуть на систему EES від 12 жовтня. Нові правила впроваджуватимуться поступово до 10 квітня 2026 року.

Важливо! Впровадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо.

Що раніше казали про нові правила перетину кордону?