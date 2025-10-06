Ця система буде послідовно застосовуватися до кожного мандрівника, який в'їжджає та виїжджає з блоку. Про це пише 24 Канал з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

Як відбуватиметься перетин кордону з 12 жовтня?

У своїй заяві речник ДПСУ повідомив, що у такий спосіб ЄС модернізує базу даних. Ця ініціатива має на меті покращити зв'язок між країнами-членами, посилити заходи безпеки та розширити можливості прикордонників, особливо на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Оновлена система полегшить моніторинг в'їзду та виїзду громадян третіх країн, в тому числі українців, під час їхніх подорожей до та з Європи.

Як відомо, Польща вже розпочала тестування нової системи прикордонного контролю, а з 12 жовтня цю процедуру почнуть впроваджувати й інші країни. Водночас Демченко не виключає, що вона розпочнеться відразу однаково на всіх відповідних кордонах.

Не обов'язково, що саме 12 числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, бо, як бачимо, Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня,

– заявив він.

Прикордонник додав, що зазначена система передбачає збір інформації:

фотографії людини, яка перетинає кордон,

відбитки пальців,

внесення інформації про паспортні дані тощо.

Відповідна база даних, яка постійно наповнюватиметься, міститиме інформацію щодо в'їзду та виїзду в країни Європи.

Чи вплине це на чергу?

Демченко визнав, що запровадження нових заходів, включаючи збір біометричних даних, як очікується, збільшить час обробки на пунктах перетину кордону. Він висловив оптимізм, що будь-які затримки відбуватимуться переважно на етапі тестування системи.

Водночас застеріг мандрівників бути готовими до можливих затримок при перетині кордону.

Крім того, речник ДПСУ підкреслив, що процедура збору біометричних даних не буде одноразовою вимогою, а буде необхідною кожного разу, коли громадяни в'їжджатимуть до Євросоюзу.

Що відомо про систему EES?