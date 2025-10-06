Эта система будет последовательно применяться к каждому путешественнику, который въезжает и выезжает из блока. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Как будет происходить пересечение границы с 12 октября?

В своем заявлении представитель ГПСУ сообщил, что таким образом ЕС модернизирует базу данных. Эта инициатива имеет целью улучшить связь между странами-членами, усилить меры безопасности и расширить возможности пограничников, особенно на внешних границах Шенгенской зоны. Обновленная система облегчит мониторинг въезда и выезда граждан третьих стран, в том числе украинцев, во время их путешествий в и из Европы.

Как известно, Польша уже начала тестирование новой системы пограничного контроля, а с 12 октября эту процедуру начнут внедрять и другие страны. В то же время Демченко не исключает, что она начнется сразу одинаково на всех соответствующих границах.

Не обязательно, что именно 12 числа по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает, потому что, как видим, Польша уже тестирует, кто-то может начать такие меры после 12 октября,

– заявил он.

Пограничник добавил, что указанная система предусматривает сбор информации:

фотографии человека, который пересекает границу,

отпечатки пальцев,

внесение информации о паспортных данных и тому подобное.

Соответствующая база данных, которая постоянно будет наполняться, содержать информацию о въезде и выезде в страны Европы.

Повлияет ли это на очередь?

Демченко признал, что введение новых мер, включая сбор биометрических данных, как ожидается, увеличит время обработки на пунктах пересечения границы. Он выразил оптимизм, что любые задержки будут происходить преимущественно на этапе тестирования системы.

В то же время предостерег путешественников быть готовыми к возможным задержкам при пересечении границы.

Кроме того, представитель ГПСУ подчеркнул, что процедура сбора биометрических данных не будет одноразовым требованием, а будет необходима каждый раз, когда граждане будут въезжать в Евросоюз.

