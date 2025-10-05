Поезд по маршруту Киев – Бухарест будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Что известно о поезде УЗ в Румынию?
Новый международный железнодорожный маршрут расширит возможности путешествий между Украиной и Румынией, пролегая через ключевые города, включая Киев, Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Вельчинец, Унгены, Яссы, и, в конце концов, в столицу Румынии – Бухарест.
Путешествие займет примерно один полный день:
- поезд отправляется из Киева в 06:30 и прибывает в Бухарест в 06:47 следующего дня;
- и наоборот, путешественники могут сесть на поезд в Бухаресте в 19:10, а прибытие в Киев ожидается в 19:41 следующего дня.
Пассажиры будут прибывать на Гара де Норд, центральный железнодорожный вокзал Бухареста, который предлагает удобные пересадки на скоростные поезда, следующие в аэропорт.
Стоимость билетов в купейном вагоне составляет около 3 800 гривен. Билеты уже можно приобрести в приложении и на сайте Укрзализныци.
Какие последние новости УЗ?
Укрзализныця объявила о временных изменениях в движении поездов в Карпатском регионе из-за плановых ремонтных работ с 28 сентября 2025 года.
Немного ранее, 12 сентября, из Ужгорода отправился первый поезд евроколеей по маршруту Ужгород – Будапешт Будапешт – Вена.