Поезд по маршруту Киев – Бухарест будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Что известно о поезде УЗ в Румынию?

Новый международный железнодорожный маршрут расширит возможности путешествий между Украиной и Румынией, пролегая через ключевые города, включая Киев, Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Вельчинец, Унгены, Яссы, и, в конце концов, в столицу Румынии – Бухарест.

Путешествие займет примерно один полный день:

поезд отправляется из Киева в 06:30 и прибывает в Бухарест в 06:47 следующего дня;

и наоборот, путешественники могут сесть на поезд в Бухаресте в 19:10, а прибытие в Киев ожидается в 19:41 следующего дня.

Пассажиры будут прибывать на Гара де Норд, центральный железнодорожный вокзал Бухареста, который предлагает удобные пересадки на скоростные поезда, следующие в аэропорт.

Стоимость билетов в купейном вагоне составляет около 3 800 гривен. Билеты уже можно приобрести в приложении и на сайте Укрзализныци.

