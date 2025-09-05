Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію посольства України в Польщі, нові правила перетину кордону скасують штампи в паспорті. Тепер вони залишаться лише в історії.
Що зміниться при перетині кордонів ЄС?
Посольство повідомило, що Система в'їзду/виїзду (EES) – це автоматизована база даних, призначена для відстеження пересування громадян третіх країн через зовнішні кордони Європейського Союзу.
Ця система тісно пов'язана з принципом безвізового режиму, контролюючи тривалість перебування, яка обмежена 90 днями протягом будь-якого 180-денного періоду.
Раніше прикордонники дивились в паспорт, рахували дні та інколи можна було заплутатись. Тепер EES рахуватиме дні сама, автоматично і безпомилково. Тобто сама структура контролю стає суворішою,
– зазначили в посольстві.
Зауважили, що від штампування паспортів відмовляться. Тепер мандрівники повинні розраховувати на повністю цифрову реєстрацію, всі дані якої надійно зберігатимуться в електронній базі даних.
Дані, які буде збирати система:
- фото обличчя;
- відбитки чотирьох пальців (з 12 років);
- дані закордонного паспорта;
- дата та місце виїзду та в'їзду до ЄС;
- випадки відмови у в'їзді.
Нові правила в'їзду в ЄС: дивіться відео
Посольство підтвердило, що надання біометричних даних є обов'язковим, заявивши, що будь-які спроби обійти цю вимогу можуть стати юридичною підставою для відмови у в'їзді до ЄС.
Впровадження системи спрямовано на досягнення 3 основних цілей:
- забезпечення ефективного дотримання правил перебування в Європі,
- запобігання використанню підроблених документів,
- посилення безпеки в Шенгенській зоні.
Але це не єдині нововведення, які чекають на мандрівників. Зокрема, наприкінці 2026 року Єврокомісія планує запровадити систему ETIAS. Разом з нею з'явиться плата за в'їзд в ЄС.