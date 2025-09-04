Вона замінить традиційні паспортні штампи на цифрову біометричну реєстрацію. Що потрібно знати про нові правили перетину кордонів ЄС, розповідає 24 Канал з посиланням на Посольство України в Польщі.

Які нові правила перетину кордону?

Європейська система EES стосується короткострокових поїздок – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Найважливіша зміна – перехід від паспортних штампів до цифрової системи реєстрації мандрівників.

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців

Європейський Союз запускає Систему в'їзду/виїзду,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про систему EES? Entry/Exit System (EES) – це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.



Ця цифрова система змінить традиційне штампування паспортів. Замість цього реєстрація на кордонах ЄС буде біометричною.

Збиратимуть такі дані:

фото обличчя;

відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);

дані закордонного паспорта;

дата, місце в'їзду/виїзду;

випадки відмови у в'їзді.



Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація / Фото Unsplash

Як це працюватиме на практиці?

Оновлення процедур перетину передбачає, що всі пасажири транспортних засобів тепер повинні будуть виходити для проходження біометричного контролю.

Для тих, хто подорожує залізницею, особливості процедури будуть відрізнятися залежно від пункту пропуску.

Важливо: відмова надати біометричні дані – це законна підстава для відмови у в'їзді.

Такі нововведення спрямовані на покращення моніторингу правил перебування, боротьбу з використанням підроблених документів та посилення безпеки в межах Шенгенської зони.

