Збір може зрости майже втричі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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Навіщо ЄС хоче потроїти збір за в'їзд?

Рішенням, ухваленим у 2018 році, було встановлено збір за подання заявок у розмірі 7 євро. Однак, через зростання інфляції та збільшення операційних витрат тепер пропонують підвищити цей збір до 20 євро за заявку, який залишатиметься чинним протягом 3 років.

Так збір буде увідповіднювати аналогічні програми, зокрема Електронний дозвіл на подорожі до Британії (ETA) та Електронної системи авторизації подорожей у США (ESTA),

– наголошують у Єврокомісії.

Тепер протягом 2 місяців коригування розміру збору мають розглянути Рада ЄС та Європарламент, рішення набуде чинності, щойно ETIAS буде введено в дію, а саме в останньому кварталі 2026 року. Система покликана посилити контроль за особами, які в'їжджають до ЄС ззовні, й впорядкувати адміністративні процедури.

Крім того, було уточнено, що від сплати відповідного збору звільняються особи, які не досягли 18-річного віку або старші 70 років на момент подання заявки на поїздку. Також це не стосується членів сімей громадян ЄС та країн, які не є членами ЄС, але мають право на вільне пересування в межах ЄС.

До слова, Європарламент поступово впровадить систему в'їзду/виїзду EES.