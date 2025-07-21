Сбор может вырасти почти втрое. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Зачем ЕС хочет утроить сбор за въезд?

Решением, принятым в 2018 году, был установлен сбор за подачу заявок в размере 7 евро. Однако, из-за роста инфляции и увеличения операционных расходов теперь предлагают повысить этот сбор до 20 евро за заявку, который будет оставаться в силе в течение 3 лет.

Так сбор будет соответствовать аналогичные программы, в частности Электронное разрешение на путешествия в Британию (ETA) и Электронной системы авторизации путешествий в США (ESTA),

– отмечают в Еврокомиссии.

Теперь в течение 2 месяцев корректировки размера сбора должны рассмотреть Совет ЕС и Европарламент, решение вступит в силу, как только ETIAS будет введено в действие, а именно в последнем квартале 2026 года. Система призвана усилить контроль над лицами, которые въезжают в ЕС извне, и упорядочить административные процедуры.

Кроме того, было уточнено, что от уплаты соответствующего сбора освобождаются лица, не достигшие 18-летнего возраста или старше 70 лет на момент подачи заявки на поездку. Также это не касается членов семей граждан ЕС и стран, которые не являются членами ЕС, но имеют право на свободное передвижение в пределах ЕС.

К слову, Европарламент постепенно внедрит систему въезда/выезда EES.