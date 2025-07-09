Путешественникам, желающим воспользоваться новой услугой, нужно будет накопить 100 000 шагов в специальной программе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Walk15.

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Шаги на быстрый досмотр в аэропорту Вильнюса

Запуск нового проекта осуществлен в рамках инициативы "Вильнюс – Европейская зеленая столица 2025". Он направлен на популяризацию активного образа жизни среди населения.

Инициатива предлагает всем участникам программы Walk15 Plus возможность раз в неделю обменивать 100 000 шагов на услугу Fast Track, которая обычно стоит 7 евро.

Статус Зеленой столицы Европы – это вызов, который требует практических решений. И превращение шагов в бонусы – прекрасное доказательство того, что инновации могут приносить реальную пользу,

– говорит Юрга Почюте-Микутене из мэрии Вильнюса.

Walk15 и аэропорт Вильнюса оптимистично настроены, что их успешное сотрудничество станет примером для других городов и транспортных узлов, которые будут перенимать подобные инициативы.

Тем временем Ryanair увеличит размер бесплатного багажа.