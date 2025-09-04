Она заменит традиционные паспортные штампы на цифровую биометрическую регистрацию. Что нужно знать о новых правилах пересечения границ ЕС, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Какие новые правила пересечения границы?

Европейская система EES касается краткосрочных поездок – до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Важнейшее изменение – переход от паспортных штампов к цифровой системе регистрации путешественников.

С 12 октября 2025 года меняются правила пересечения границ ЕС для украинцев

Европейский Союз запускает Систему въезда/выезда,

– говорится в сообщении.

Что известно о системе EES? Entry/Exit System (EES) – это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе и Украины.



Эта цифровая система изменит традиционное штампование паспортов. Вместо этого регистрация на границах ЕС будет биометрической.

Будут собирать следующие данные:

фото лица;

отпечатки 4 пальцев (для лиц от 12 лет);

данные загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда;

случаи отказа во въезде.



Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация / Фото Unsplash

Как это будет работать на практике?

Обновление процедур пересечения предусматривает, что все пассажиры транспортных средств теперь должны будут выходить для прохождения биометрического контроля.

Для тех, кто путешествует по железной дороге, особенности процедуры будут отличаться в зависимости от пункта пропуска.

Важно: отказ предоставить биометрические данные – это законное основание для отказа во въезде.

Такие нововведения направлены на улучшение мониторинга правил пребывания, борьбу с использованием поддельных документов и усиление безопасности в пределах Шенгенской зоны.

Что известно о запуске системы EES?