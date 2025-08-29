Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила о внедрении новейших рентгеновских сканеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inPoland.net.pl.

Что изменится при пересечении границы с Польшей?

Польское правительство официально открыло сверхсовременный рентгеновский комплекс на пограничном пункте пропуска "Медика" с Украиной. Это новейшее оборудование называют одной из самых современных систем в Европейском Союзе.

Они направлены на оптимизацию таможенных процедур и усиление безопасности на внешних границах ЕС. Сверхсовременные сканеры способствуют быстрой и неинвазивной проверке транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы и грузовики, вместе с грузом, который они перевозят.

Новая технология не только ускоряет пограничный контроль, но и повышает эффективность борьбы с контрабандой, позволяя выявлять скрытые товары без необходимости полной разгрузки транспортных средств, – заявил Марцин Лобода, заместитель министра финансов и председатель KAS.

Автомобильный рентгеновский комплекс стоимостью 16,8 миллиона злотых был профинансирован в рамках Инструмента оборудования для таможенного контроля (CCEI) при поддержке ЕС. Это современное оборудование заменит сканеры, которые используются с 2011 года.

Еще одним преимуществом является возможность одновременного осмотра нескольких автомобилей, что существенно сокращает очереди на границе.

По состоянию на 2025 год в Подкарпатском воеводстве функционируют 4 стационарные рентгеновские комплексы, расположены в:

Медике,

Корчевой,

Будомеже,

на железнодорожной станции Перемышль-Медика.

Эти объекты поддерживаются мобильными системами, предназначенными для проверки почты и багажа.

За что пограничники могут оштрафовать на 10 000 злотых?

Министерство внутренних дел Польши и Администрация по делам мелких правонарушений представили новый законопроект, направленный на расширение полномочий пограничников.

Согласно предложенным изменениям, пограничники получат возможность накладывать штрафы за определенные нарушения, которые ранее были вне их юрисдикции. В частности, новый закон позволит штрафовать за несанкционированную фото- и видеосъемку объектов пограничной инфраструктуры, в том числе пунктов пропуска через границу.

Кроме того, поправка предусматривает, что пограничники будут иметь право налагать штрафы в размере до 10 000 злотых за нарушения, связанные с трудоустройством иностранных граждан.