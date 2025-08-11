Теперь польские пограничники смогут выписывать штрафы за правонарушения, за которые не могли штрафовать раньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

За что смогут штрафовать польские пограничники?

МВД Польши и администрации о мелких правонарушениях хотят внести поправку в "Закон о защите Отечества".

Их совместный законопроект предлагает, что пограничники смогут накладывать штрафы за фото– и видеофиксацию инфраструктуры Пограничной службы. К примеру, пунктов пересечения границы.

В постановлении указано, что "внедрение вышеупомянутых правил позволит сотрудникам пограничной службы эффективно и результативно реагировать на выявленное правонарушение и принимать действенные меры без необходимости привлечения других уполномоченных служб".

Напомним, что, что в феврале этого года в Польше запретили фотографировать стратегические объекты страны. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы и даже арест.

Кроме того, законопроект включает изменения в "Закон об условиях допустимости поручения работы иностранцам на территории Республики Польша."

Согласно поправке, пограничники смогут штрафовать на сумму до 10 000 злотых за нарушение правил трудоустройства иностранцев.