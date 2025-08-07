Кроме того, теперь иностранцы смогут подавать электронные заявления на получение разрешений на временное, долгосрочное и постоянное проживание. Это должно ограничить злоупотребления со стороны нечестных посредников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

Смотрите также В Германии существенно сократят помощь беженцам из Украины: сколько теперь будут выплачивать

Что изменится для иностранцев в Польше?

В Польше вводят новую электронную систему – Moduł Obsługi Spraw (MOS II). Она улучшит обмен информацией между воеводскими управлениями и Агентством внутренней безопасности, позволив устранить деятельность нечестных посредников и доверенных лиц.

Кроме того, она позволит быстрее выявлять фиктивные заявки и уменьшит продолжительность процедур.

Обратите внимание. Граждане Украины, которые в Польше имеют временную защиту, смогут подавать заявления на временное пребывание на срок 3 года.

Кроме того, иностранных граждан быстрее будут информировать об обязательствах выехать из Польши. Сообщение будут отправлять на ранее указанный адрес электронной почты или через ePUAP. Сообщение будет считаться доставленным.

Кроме того, новые правила дают разрешение депортировать иностранца из Польши, если решение о его депортации выдала другая страна ЕС.

Новый закон вступит в силу сразу после публикации в Правительственном вестнике Республики Польша "Monitor Polski".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кому могут аннулировать вид на жительство в Польше.