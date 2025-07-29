Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. К чему готовиться украинским беженцам в Польше – далее в материале.

Читайте также Популярный курорт Италии ввел новые условия для туристов: прицепились к чемоданам и вьетнамкам

Каких изменений ждать украинским беженцам в Польше?

В недавнем заявлении Боднар подчеркнул значительное экономическое влияние украинцев на польский бюджет, утверждая, что их взносы значительно превышают помощь, которую они получают. Он отметил, что финансовая поддержка, которая выделяется для определенных категорий беженцев, в пять-шесть раз меньше, чем налоговые поступления, которые генерирует украинская община.

Есть намерение, и оно реализовано в определенных законопроектах, о пересмотре помощи, которая предоставляется различным категориям граждан, не только беженцам, не только украинцам,

– заявил дипломат.

Собранные средства используются на различные цели, включая социальное жилье, поддержку лиц с ограниченными возможностями и другие необходимые услуги. Было также подчеркнуто, что эти ресурсы идут на пользу не только украинцам, но и другим уязвимым группам внутри страны.

Ревизия жилья

В Польше сейчас проводится аудит социального жилья, которым пользуются украинские беженцы. Посол сообщил, что некоторые лица продолжают занимать льготное жилье, несмотря на достаточный доход.

Проверка выплат

Власти активно проверяют правильность выплат социальных пособий. Это включает случаи, когда лица подали заявление на получение помощи, но впоследствии выехали из региона, и продолжают получать выплаты.



В Польше проверяют правильность соцвыплат / Фото Unsplash

Ограничения на программу "800+"

Польское правительство ввело новые меры по программе "800+", что предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка, который учится в школе. Власти обнаружили случаи, когда некоторые украинские дети не выполняли требования по посещению школы, необходимые для получения этих средств.

В ответ на это приняли закон, который предусматривает прекращение выплат, если ребенок пропускает школу.

Статус беженца до 2027 года

Важным шагом стало то, что Европейский Союз объявил о продлении временной защиты для украинцев за рубежом до 2027 года.

Польша сейчас обновляет свое законодательство, чтобы привести его в соответствие с директивами ЕС.