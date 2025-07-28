За любые нарушения предусмотрен штраф – до 500 евро. Детали о новых требованиях к туристам в Портофино рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Какие новые туристические требования ввели в Портофино?

С 15 июля путешественники, посещающие Портофино, начали сталкиваться с новыми правилами, направленными на сохранение очарования и спокойствия города во время пика туристического сезона.

Так, меры распространяются на мощеные улицы и главную площадь города, и запрещают:

ходить босиком,

носить купальники или ходить топлесс;

катить чемоданы.

Местные власти также запретили распивать алкоголь на улицах, включать громкую музыку в общественных местах и лежать на тротуарах. Эти правила призваны уменьшить беспорядок и обеспечить приятные впечатления как для туристов, так и для местных.

Нарушителям новых правил грозит штраф в размере от 25 до 500 евро.

При этом правила будут действовать в течение летних месяцев, когда город принимает около 100 000 посетителей, что резко контрастирует с тихим межсезонным населением – примерно 400 человек.

Тем временем на юге Сардинии вспыхнул масштабный лесной пожар. Он заблокировал пути эвакуации, заставив людей спасаться морем.