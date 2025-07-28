За будь-які порушення передбачено штраф – до 500 євро. Деталі про нові вимоги до туристів в Портофіно розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Які нові туристичні вимоги запровадили в Портофіно?

З 15 липня мандрівники, які відвідують Портофіно, почали стикатися з новими правилами, спрямованими на збереження чарівності та спокою міста під час піка туристичного сезону.

Так, заходи розповсюджують на бруковані вулиці й головну площу міста, й забороняють:

ходити босоніж,

носити купальники або ходити топлес;

котити валізи.

Місцева влада також заборонила розпивати алкоголь на вулицях, вмикати гучну музику в громадських місцях і лежати на тротуарах. Ці правила покликані зменшити безлад і забезпечити приємні враження як для туристів, так і для місцевих.

Порушникам нових правил загрожує штраф у розмірі від 25 до 500 євро.

При цьому правила діятимуть протягом літніх місяців, коли місто приймає близько 100 000 відвідувачів, що різко контрастує з тихим міжсезонним населенням – приблизно 400 осіб.

Тим часом на півдні Сардинії спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона заблокувала шляхи евакуації, змусивши людей рятуватись морем.