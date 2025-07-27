Але насправді цей досвід може не виправдати високих очікувань, які багато хто покладає на нього. Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider, яке цитує Джої Хадден.

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Чому Колізей не вартий уваги?

Нещодавно молода дівчина поділилася своїм досвідом подорожі до Риму з великими надіями побачити справжній артефакт історії. Однак, її захоплення швидко змінилося розгубленістю і розчаруванням, коли вона прибула до культового Колізею.

Коли Джої наблизилася до історичної пам'ятки, почали з'являтися перші дзвіночки.

Прямуючи до Колізею, я помітила, що чим ближче я підходила до визначної пам'ятки, тим людніше було на вулицях. Через це дістатися до самої атракції було складно та неприємно,

– пише вона.

Джої навмисне придбала дорожчий квиток, щоб оминути довгі вхідні черги, але зіткнулася з несподіваним натовпом як ззовні, так і всередині стародавнього амфітеатру.



Недоліки відвідування Колізею / Фото Unsplash

Відвідувачка повідомила, що, попри вищу вартість квитка, черги були і біля різних пам'яток всередині Колізею, особливо біля популярних місць для селфі, де очікування становило від 5 до 10 хвилин.

Крім того, поточні ремонтні та реставраційні роботи відволікали від відвідування: риштування було видно по всьому об'єкту, що надавало йому вигляду звичайного будівельного майданчика, а не історичної пам'ятки.

Нарешті, ще один момент, який шокував Джої та остаточно зіпсував їй загальне враження від Колізею – це туалет на території пам'ятки. Люди в черзі штовхали одне одного вперед і сперечалися про те, хто перший у черзі.

Тим часом на Майорці тимчасово закрили популярний пляж через рибу.