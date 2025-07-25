Так, вживання певних, здавалося б, "звичайних" іспанських фраз може призвести до значних непорозумінь. Туристи в Іспанії часто потрапляють у такі ситуації через 4 специфічні вирази. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Яких фраз варто уникати під час відпочинку в Іспанії?

Випадкове зізнання у збудженні, якщо просто тепло

Туристам рекомендують уникати вживання фрази "estoy caliente", коли вони намагаються висловити, що їм тепло.

Експерти пояснюють, що хоча "estoy caliente" може здатися прямим перекладом "мені жарко", насправді передає відчуття збудження, коли йдеться про людину іспанською мовою. Натомість правильний вираз для позначення тепла через погодні умови – "tengo calor", що перекладається як "мені жарко".

Крім того, термін "caliente" зберігає своє доречне використання при описі їжі або напоїв. Наприклад, фрази на кшталт "Quiero un té caliente" ("Я хочу гарячого чаю") та "El café está muy caliente" ("Кава дуже гаряча") залишаються прийнятними.

"Я одружений/заміжня" замість "втоми"

Два схожих за звучанням слова – "cansado" і "casado" – теж в центрі цього питання. Зокрема, фраза "estoy cansado" (для чоловіків) або "estoy cansada" (для жінок) перекладається як "я втомився", тоді як "estoy casado" або "estoy casada" вказує на сімейний стан людини. Ця тонка різниця може призвести до непорозуміння, якщо не буде ретельно сформульована.



В Іспанії варто уникати деяких популярних фраз / Фото Unsplash

"Ви вагітні" замість "ви збентежені"

Через помітну мовну плутанину багато англомовних людей помилково ототожнюють іспанське слово "embarazada" з "embarrassed" через їхнє схоже написання. Однак "embarazada" насправді означає "вагітна".

Щоб точно передати почуття збентеження іспанською, чоловіки повинні використовувати фразу "estoy avergonzado", а жінки – "estoy avergonzada".

"Hasta la vista" при прощанні – лише у фільмах

Фраза "hasta la vista", часто використовувана у фільмах, рідко вживається в повсякденних розмовах між іспаномовними людьми. Натомість більш поширеними й природними альтернативами для прощання є "hasta luego" (до зустрічі) і "adiós" (до побачення).

До слова, на популярному курорті Іспанії туристів заманюють у небезпечні місця "секретними пляжами".