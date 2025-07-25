Так, употребление определенных, казалось бы, "обычных" испанских фраз может привести к значительным недоразумениям. Туристы в Испании часто попадают в такие ситуации из-за 4 специфических выражений. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Каких фраз стоит избегать во время отдыха в Испании?

Случайное признание в возбуждении, если просто тепло

Туристам рекомендуют избегать употребления фразы "estoy caliente", когда они пытаются выразить, что им тепло.

Эксперты объясняют, что хотя "estoy caliente" может показаться прямым переводом "мне жарко", на самом деле передает ощущение возбуждения, когда речь идет о человеке на испанском языке. Зато правильное выражение для обозначения тепла из-за погодных условий – "tengo calor", что переводится как "мне жарко".

Кроме того, термин "caliente" сохраняет свое уместное использование при описании еды или напитков. Например, фразы вроде "Quiero un té caliente" ("Я хочу горячего чая") и "El café está muy caliente" ("Кофе очень горячий") остаются приемлемыми.

"Я женат/замужем" вместо "усталости"

Два похожих по звучанию слова – "cansado" и "casado" – тоже в центре этого вопроса. В частности, фраза "estoy cansado" (для мужчин) или "estoy cansada" (для женщин) переводится как "я устал", тогда как "estoy casado" или "estoy casada" указывает на семейное положение человека. Эта тонкая разница может привести к недоразумению, если не будет тщательно сформулирована.



В Испании стоит избегать некоторых популярных фраз / Фото Unsplash

"Вы беременны" вместо "вы смущены"

Из-за заметной языковой путаницы многие англоязычные люди ошибочно отождествляют испанское слово "embarazada" с "embarrassed" из-за их похожего написания. Однако "embarazada" на самом деле означает "беременная".

Чтобы точно передать чувство смущения на испанском, мужчины должны использовать фразу "estoy avergonzado", а женщины – "estoy avergonzada".

"Hasta la vista" при прощании – только в фильмах

Фраза "hasta la vista", часто используемая в фильмах, редко употребляется в повседневных разговорах между испаноязычными людьми. Зато более распространенными и естественными альтернативами для прощания являются "hasta luego" (до встречи) и "adiós" (до свидания).

К слову, на популярном курорте Испании туристов заманивают в опасные места "секретными пляжами".