Такие рекомендации можно найти в интернете все чаще. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Как туристов на Майорке заманивают в опасные места?

Некоторые местные рекомендуют туристам посетить на Майорке Son Gotleu, Son Roca, Son Banya Korea и La Soledad. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта они генерируют фальшивые изображения со сказочными бухтами, которых на самом деле не существует.

Одна жительница предупредила туристов в социальных сетях о том, что на самом деле это социально опасные районы Пальмы, где процветает наркоторговля. И некоторые из них даже не расположены возле моря.

Но это не все методы, к которым прибегают жители острова.

Как местные пугают гостей Майорки?

Некоторые жители Майорки также размещают на пляжах поддельные таблички с предупреждениями на английском языке, например о: ядовитых медузах, обрушении скал или якобы закрытии пляжа. Обычно на этих табличках есть мелкий шрифт на каталанском, где указано, что на самом деле никакой опасности нет.

Также журналисты узнали, что все больше жителей Майорки поддерживают идею эксклюзивного права использования некоторых пляжей только для местных.