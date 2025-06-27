Это место для любителей спокойного и уединенного отдыха. Количество туристов на Майорке превышает все разумные пределы, говорит британский путешественник-инфлюенсер Олли Боумен, пишет 24 Канал.

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Турист говорит, что путешествие на Майорку – разочарование

Во время недавнего визита на "лучший пляж Майорки" Олли воочию увидел, как растет напряжение между местными жителями и туристами. В новом видео на YouTube он показал огромное количество отдыхающих, которые стекаются на живописный, но маленький пляж. Неудивительно, что по всей территории развешаны плакаты с призывом: "Туристы, поезжайте домой".

О, Боже! Посмотрите, сколько их здесь! Так много! Это безумие!,

– воскликнул Олли, только увидев пляж со склона горы.

Блогер сообщил, что почти не было места, что просто расстелить полотенце на песке или насладиться неспешной прогулкой. Говорить о какой-то приватности – уже нет смысла.

Как прошло путешествие на Майорку: смотрите видео

Чтобы разместить свои вещи, Олли пришлось приложить определенные усилия, чтобы найти хотя бы какое-то пространство. Однако, в конце концов, место было слишком тесное, чтобы комфортно лежать.

В результате путешественник заявил, что путешествие на Майорку – это не то, что вы ожидаете в начале.

Тем временем другой испанский курорт Тенерифе закрыл популярный пляж на все лето.