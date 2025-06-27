Це місце для поціновувачів спокійного та усамітненого відпочинку. Кількість туристів на Майорці перевищує усі розумні межі, каже британський мандрівник-інфлюенсер Оллі Боумен, пише 24 Канал.

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Турист каже, що подорож на Майорку – розчарування

Під час нещодавнього візиту на "найкращий пляж Майорки" Оллі на власні очі побачив, як зростає напруга між місцевими жителями й туристами. У новому відео на YouTube він показав величезну кількість відпочивальників, які стікаються на мальовничий, але малесенький пляж. Не дивно, що по всій території розвішані плакати із закликом: "Туристи, їдьте додому".

О, Боже! Подивіться, скільки їх тут! Так багато! Це божевілля!,

– вигукнув Оллі, лише побачивши пляж зі схилу гори.

Блогер повідомив, що майже не було місця, що просто розстелити рушник на піску або насолодитися неспішною прогулянкою. Говорити про якусь приватність – вже нема сенсу.

Як пройшла подорож на Майорку: дивіться відео

Щоб розмістити свої речі, Оллі довелося докласти певних зусиль, щоб знайти хоча б якийсь простір. Однак, зрештою, місце було занадто тісне, щоб комфортно лежати.

В результаті мандрівник заявив, що подорож на Майорку – це не те, що ви очікуєте на початку.

Тим часом інший іспанський курорт Тенерифе закрив популярний пляж на ціле літо.