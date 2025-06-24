Мовиться про пляж зоні Лос-Патос, який розташований на північному узбережжі Тенерифе у заповідній природній зоні Ель-Рінкон. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Чому пляж Лос-Патос закритий

Вперше пляж став доступним наприкінці 2022 року – планування та будівництво інфраструктури тривали понад 10 років. Але за рік, у грудні 2023 року, там почало обвалюватися каміння зі скель, що змусило владу закрити пляж.

Попри всі намагання виправити ситуації, місцеві чиновники повідомили, що рельєф залишається нестабільним.

Видання зазначає, що Лос-Патос розташований у межах природного заповідника, який суворо охороняється законом. Тобто втручатися і робити там щось без узгодження з природоохоронними органами – неможливо.

Наразі експерти проводять на пляжі геологічне дослідження, щоб краще зрозуміти ерозію, яка впливає на скелі. Це може допомогти знайти рішення, як зробити пляж безпечним та зберегти унікальний ландшафт місцевості.

До слова, раніше ми писали про те, що багато пляжів Іспанії отримали "Чорні прапори", зокрема через забрудненість та екологічні проблеми.