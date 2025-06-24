Зокрема "антинагороду" отримали пляжі Валенсії, які забруднилися під час масштабної повені у жовтні 2024 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Olive Press.

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Які пляжі отримали "Чорні прапори"

Загалом у 2025 році по всій Іспанії роздали 48 прапорів "Чорних прапорів" – по два кожній провінції чи автономному місту.

Рекордсменами з забруднення стали затока Портман та гірський хребет Сьєрра-Мінера, які вже неодноразово отримували "Чорний прапор"

Також небажану "нагороду" отримали 6 пляжів біля озера Албуфейра у провінції Валенсія. На узбережжя продовжує приносити відходи, шлам та стічні води з міст і промислових зон.

Крім того, місцева влада Валенсії отримала чорний прапор за неефективне управління морським узбережжям.



Ситуації на узбережжях Валенсії / фото The Olive Press

Тим часом пляж Леванте в Бенідормі отримав "антинагороду" за через несправність очисних споруд, через що фекалії потрапляють у воду. Екологи зазначили, що це відбувається внаслідок "зростання туризму та хижацького урбанізму".

А ось сусідні Кала Моска (Оріуела) та Кала Ферріс (Торрев'єха) отримали "Чорний прапор" через будівництво ЖК. Екологи кажуть, що через це пляжі опинилися під загрозою.

Також "Чорний прапор" отримала Мурсія у районі лагуни Мар-Менор, через поганий екологічний менеджмент.

Попри все, наплив туризму в Іспанії продовжує зростати, через що в країні знову зросли ціни на готелі та хостели.